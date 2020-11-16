MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 16.11.2020, 10:59
16
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
0°
Namaz Vakti 16 Kasım 2020
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:05
|Akşam
|17:29
|Yatsı
|18:51