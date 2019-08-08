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Motosikletli yunus ekibi kaza yaptı

ÇORUM’da dur ihtarına uymayan  bir otomobili  kovalayan  motosikletli  yunus ekibi, otomobille çarpıştı. Kazada, 1'i polis 2 kişi yaralandı. 

Motosikletli yunus ekibi kaza yaptı

ÇORUM’da dur ihtarına uymayan  bir otomobili  kovalayan  motosikletli  yunus ekibi, otomobille çarpıştı. Kazada, 1'i polis 2 kişi yaralandı. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:04
Motosikletli yunus ekibi kaza yaptı

Kaza, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan yunus ekipleri içerisinde birisi kadın 2 şüphelinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen otomobil hızla uzaklaşmaya başladı.

Kaçan aracı kovalamaya başlayan Yunus ekipleri Beyaz Park yanında ara sokaktan önlerine çıkan İlhami D. idaresindeki otomobilin ön kapısına  çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen polis  Şükrü S., ile otomobilde yolcu  olarak bulunan 15 yaşındaki Berfin D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan otomobil sürücüsü ile yanında  bulunan bir kişi  olaydan bir saat sonra polise teslim oldu.

(Yusuf ÇINAR)

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