Motosikletli yunus ekibi kaza yaptı

Kaza, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan yunus ekipleri içerisinde birisi kadın 2 şüphelinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen otomobil hızla uzaklaşmaya başladı.

Kaçan aracı kovalamaya başlayan Yunus ekipleri Beyaz Park yanında ara sokaktan önlerine çıkan İlhami D. idaresindeki otomobilin ön kapısına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen polis Şükrü S., ile otomobilde yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Berfin D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi olaydan bir saat sonra polise teslim oldu.

(Yusuf ÇINAR)