Motosikleti ile kaldırıma çarptı, 2 genç can verdi

Kaza sabah saat 05.00'da Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücü belirlenemeyen üzerinde Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert (25)in bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Çarpışmanın şiddeti ile savrulan motosiklette bulunan 2 genç yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı gençlerden Abdullah Partici olay yerinde hayatını kaybederken, Serdar Cömert ise 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlimiz İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı Serdar Cömert de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)

