Motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı

Kaza, Osmancık Caddesi ile Çiftlik Caddesi’nin birleştiği döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Niyazi D.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken kazaya karışan otomobil kaçtı. Yaralı sürücü vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin artından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu ve olay yerinden kaçan diğer sürücü için çalışma başlatıldığı öğrenildi.