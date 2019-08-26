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Motosiklet yoldan çıktı: 3 kişi yaralı

Çorum’da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

Motosiklet yoldan çıktı: 3 kişi yaralı

Çorum’da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:17
Motosiklet yoldan çıktı: 3 kişi yaralı

Alınan bilgiye göre Alaca’ya bağlı Bolatçık Köyü’nde yaşanan olayda plakasız motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybederek, yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Akşam saatlerindeki kazada 29 yaşındaki E.C. isimli şahıs yönetimindeki plakasız motosiklet seyir halinde iken sürücünün dikkatsizlik ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp çakıl taşlarının üzerine çıkması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.C.(20) ile I.C.(4) isimli çocuk hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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