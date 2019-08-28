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Motosiklet sürücüsü gencin ayağı koptu

Çorum merkezde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Motosiklet sürücüsü gencin ayağı koptu

Çorum merkezde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:09
Motosiklet sürücüsü gencin ayağı koptu

Kaza, önceki gün öğleden sonra Karakeçili Mahallesi Karakeçili Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakeçili Sokak’ta seyir halindeki plakasız motosiklete, Gazi Caddesi’ni Azap Ahmet Sokak üzerinden 23 Nisan Kavşağına bağlayan yeni bağlantı yolundan çıkan 19 BR 586 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan arkadaşı yaralandı. Motosiklet sürücüsü gencin ayağının koptuğu ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Bülent USLU)

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