Motosiklet kontrolden çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza sabah saat 05.00'da Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen üzerinde Abdullah P.(24) ve Serdar C.(25)'nin bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Çarpışmanın şiddeti ile savrulan motosiklette bulunan 2 genç yola savrularak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı gençlerden Abdullah P., olay yerinde hayatını kaybederken, Serdar C., 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.