Motosiklet kazasında ölen Çorumlu genç defnedildi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Çavuşcu Köyü nüfusuna bağlı esnaf Abuzer Özterzi’nin oğlu, Yunus ve İlhan Kulaözü’nün yeğenleri olan Muhammet Özterzi, geçtiğimiz gün İstanbul Levent-Akom yolu üzerinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.
Muhammet Özterzi’nin cenazesi dün Gazi Mahallesi’nde Dörtyol Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenleri tarafından Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)