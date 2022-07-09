Motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, Sungurlu ilçesi Çadırhöyük Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Mikail Unatoğlu, motosiklet ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

Ağır yaralanan Unatoğlu, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Unatoğlu, Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.