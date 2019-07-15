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Motosiklet gösterileri nefes kesti

Çorum’da bu yıl ilk düzenlenen Motosiklet Festivali'ndeki gösteri etkinliği nefesleri kesti.

Motosiklet gösterileri nefes kesti

Çorum’da bu yıl ilk düzenlenen Motosiklet Festivali'ndeki gösteri etkinliği nefesleri kesti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:52
Motosiklet gösterileri nefes kesti

36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi öncülüğünde Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası organizesinde ilk kez Motosiklet Festivali düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan festivale ülkenin dört bir yanından yüzlerce motosiklet tutkunu katıldı.

Bahabey Çamlığı içerisinde iki gün boyunca kamp kuran motosiklet tutkunları, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra Çarşamba Pazarı’nda AHL Park AVM önünde düzenlenen Moto Stunt Show programına da katıldı. Etkinliği Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ile bazı davetliler de ilgiyle izledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde sporcuların motosikletleri ile yaptığı özel gösteri izleyenlerin nefeslerini kesti. Gösteriyi izleyen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, bir yarış motoruna binerek halkı selamladı. Gösterinin ardından festivale katılan sporculara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un sevginin, barışın, kardeşliğin, kültür ve sporun merkezi olduğunu belirterek, “Memleketlerinize selamlarımızı, muhabbetlerimizi götürün. Gelecek yıl tekrar bekliyoruz” dedi.

Konuşma, gösterilen ve hediye dağıtımının ardından Moto Stunt Show’a katılan motorsiklet tutkunları İnönü Caddesi, Gazi Caddesi ve Bahabey Caddesi üzerinden şehir turu yaparak halkı selamladılar.

(Sezer YALÇINKAYA)

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