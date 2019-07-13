Motosiklet Festivali başlıyor

Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi öncülüğünde Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası organizasyonunda yapılacak festival için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bugün ve yarın yapılacak festivalle ilgili bilgi veren Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, festival kapsamında şehir dışından yaklaşık 500 motosiklet tutkununu Çorum’a beklediklerini söyledi.

Festival kapsamında bugün saat 12.00’den itibaren tüm motor tutkunlarını Bahabey Çamlığı’nda kurulacak kamp alanına davet eden Uzun, saat 17.00’de protokol mensuplarının da katılacağı bir tören düzenleneceğini ifade etti. Saat 18.00’den itibaren katılımcılar tarafından çadırların kurulacağını dile getiren Necmettin Uzun, saat 20.00-24.00 arası ise kamp ateşi eşliğinde yarışma ve konserlerin yanı sıra ip çekme, redline yarışı, en güzel motor yarışı, en güçlü motorcu ve en yavaş gitme yarışlarının düzenleneceğini dile getirdi. Ayrıca gece boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara hediyeler dağıtılacağını aktardı.

Festivalde yarın ise kahvaltının ardından 09.30 ve 12.00 arası yarışmalar ve eğlencelerin devam edeceğini anlatan Başkan Uzun, saat 12.30’da Stunts gösterileri için AHL Park’a hareket edileceğini, gösterilerin ardından ise saat 14.00’de Gazi ve İnönü Caddesi’nde kortej geçişi ile festivalin son bulacağını kaydetti.

Oto Tamirciler Odası Başkanı Uzun, festivalin düzenlenmesinde destek verenlere teşekkür etti.

(Bülent USLU)