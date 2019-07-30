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Motosiklet araca çarptı

Çorum’da bir motosikletin araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Motosiklet araca çarptı

Çorum’da bir motosikletin araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

30 Temmuz 2019 Salı 20:12
Motosiklet araca çarptı

Alınan bilgiye göre Çorum’un Kargı İlçesi’nde yaşanan olayda Karapürçek köyü mevkiinden Kargı Maksutlu Barajı istikametine seyir halinde olan M.C.B.(24) isimli gencin yönetimindeki motosiklet, sürücünün dikkatsizlik ve tedbirsizliği nedeni ile yolun sağ tarafında park halinde bulunan R.D (63) isimli kişiye ait otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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