Motorlu araç sayısı 1 yılda 616 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Çorum’da 2019 yılı Mayıs sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının bir önceki aya göre 163 adet azaldığı ancak bir önceki yılın aynı ayına göre 616 adet artarak 172 bin 256 adete uylaştığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada 172 bin 256 adet aracın 81 bin 776 adetinin otomobil, 2 bin 737 tanesinin minibüs, 1112 tanesinin otobüs, 22 bin 248 tanesinin kamyonet, 5 bin 754 tanesinin kamyon, 17 bin 526 tanesinin motosiklet, 355 tanesinin özel amaçlı taşıt ve 40 bin 748 tanesinin traktörlerden oluştuğu belirtildi. Mayıs’ta 4 bin 577 adet taşıtın devrinin yapıldığının belirtildiği açıklamada, devir yapılan taşıtlar içinde otomobilin 70,9 ile ilk sırada yer aldığı bunu kamyonet ve traktörün izlediği ifade edildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 otomobilin %52,8’inin beyaz, %23,9’unun gri, %7.2’sinin siyah ve %5,6’sının kırmızı olduğu, ülkede kayıtlı LPG’li araç sayısının ise %37,8 olduğu kaydedildi.

(Emre URAL)