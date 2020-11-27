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Motorine 28 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı.

Güncel 27.11.2020, 00:39
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Motorine 28 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 6,32 liradan 6,60 liraya, Ankara'da 6,38 liradan 6,66 liraya, İzmir'de 6,44 liradan 6,72 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 

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