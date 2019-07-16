Motorcular festivale renk kattı

Bahabey Çamlığı’nda açılışını Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı Hitit Motosiklet Festivali’ne 46 şehirden yaklaşık 300’e yakın motosiklet tutkunu katıldı.

2 gün süren festival boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve çeşitli etkinler gerçekleştirildi. Bahabey Çamlığı’na kamp kuran motosikletçiler geceyi çadırlarda geçirdiler.

Çorumlu motosiklet tutkunlarının da yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında AHL Park önünde gerçekleştirilen Stunt gösterisi ise adeta nefesleri kesti.

Son olarak şehir turu atan motosiklet tutkunları önümüzdeki yıl tekrar bir araya gelmek üzere vedalaşarak, memleketlerine mutlu bir şekilde döndüler.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, festivalin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere tüm motosiklet kulübü temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Ayrıca festivalin Çorum’un tanıtımı açısından önemine değinen Necmettin Uzun, festivalin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini kaydetti.

(Haber Merkezi)