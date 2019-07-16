Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98028
ALTIN
257.782
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0867
EURO
6.3986

Motorcular festivale renk kattı

Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi öncülüğünde Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası organizasyonunda bu yıl 1’incisi düzenlenen Hitit Motosiklet Festivali, 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’ne renk kattı.

Motorcular festivale renk kattı

Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi öncülüğünde Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası organizasyonunda bu yıl 1’incisi düzenlenen Hitit Motosiklet Festivali, 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’ne renk kattı.

16 Temmuz 2019 Salı 21:30
Motorcular festivale renk kattı

Bahabey Çamlığı’nda açılışını Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı Hitit Motosiklet Festivali’ne 46 şehirden yaklaşık 300’e yakın motosiklet tutkunu katıldı.

2 gün süren festival boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve çeşitli etkinler gerçekleştirildi. Bahabey Çamlığı’na kamp kuran motosikletçiler geceyi çadırlarda geçirdiler.

Çorumlu motosiklet tutkunlarının da yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında AHL Park önünde gerçekleştirilen Stunt gösterisi ise adeta nefesleri kesti.

Son olarak şehir turu atan motosiklet tutkunları önümüzdeki yıl tekrar bir araya gelmek üzere vedalaşarak, memleketlerine mutlu bir şekilde döndüler.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, festivalin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere tüm motosiklet kulübü temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Ayrıca festivalin Çorum’un tanıtımı açısından önemine değinen Necmettin Uzun, festivalin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini kaydetti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Alkolden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
Alkolden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
Otomobil takla attı
Otomobil takla attı
Tarım-ÜFE azaldı
Tarım-ÜFE azaldı
İşsizlik yüzde 13’e yükseldi
İşsizlik yüzde 13’e yükseldi
“Sağlık sisteminde en iyi ülkelerden birisiyiz”
“Sağlık sisteminde en iyi ülkelerden birisiyiz”
Çimento için bir umut var!
Çimento için bir umut var!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim