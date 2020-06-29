Motor üzerinde kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

Olay bu sabah saatlerinde Kent merkezi taş ocağı yolunda meydana geldi. İddialara göre, Taş ocağı mevkiinden, şehir merkezi yönüne motoruyla seyir halinde olan Yaşar Ulukavaklı, kalp krizi geçirdi. Motorunu durdurmakta zorlanan sürücü yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Ulukavaklı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından motor sürücüsünün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.