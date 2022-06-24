Mortan: "ÇORUM HABER Türkiye’nin nitelikli birkaç gazetesinden biri"

İş insanlarıyla söyleşi için Alapala Holding’in konuğu olarak Çorum’a gelen ekonomist Prof. Dr. Kenan Mortan eşi Morelle Mortan, Alapala Grup ve Alapala Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala ve iş kadını Pelin Tuğut ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet eden Prof. Dr. Kenan Mortan, kentin ekonomisine ve yerel basına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin Samsun’a giderken Çorum’a uğrayanlardan olmadığını belirten Mortan, “Leblebi almak için Çorum’a uğrayanlardan değilim Çorum’a inmek için gelenlerdenim” dedi.

“ÇORUM MODELİ’NİN YAKIN TANIĞIYDIM”

Bir dönem bilim arkadaşlarıyla beraber o dönem yaptıkları işletmecilik kursları bağlamında pilot il olarak Çorum’u seçtiklerini ve Çorum’un sanayine tanık olduklarını anlatan Mortan, “1985’ten bu yana o dönem sadece tuğlada yol almaya çalışan çalışkan Çorumlu girişimcinin o engin, tutkulu, kendine has yol açma yöntemleriyle getirdiği ve bizim de hasbelkader o dönem Çorum modeli dediğimiz olayın da yakından tanığı olmak ve bugün Organize’de kendi kendime bakarken vay be dedirten sözcüğün de tanığı olmanın gururu içerisindeyim.” diye konuştu.

ÇORUM HABER’E ÖZEL TEŞEKKÜR

ÇORUM HABER’in de bu yapılan tutkulu işlerin en önemli tanığı olduğunu kaydeden Mortan, şunları söyledi: “Siz gerçekten bu olayın birebir yansız ve ama odaklı tutkulusu olarak Çorum insanına, Çorum bölgesine bu işlerin ancak tutkuyla olabileceğinin bayraktarlığını yaptınız. Size özel olarak da teşekkür etmek istiyorum. Yerel basın bir sestir bunu sıkça tekrar etmeye gayret ederim. Bizim güzel Kastamonu insanımız Türkiye’nin milli mücadelede ilk kadın mitingini yapmış olmakla övünen Kastamonu. Bunu yerel basın aracılığıyla da Anadolu’ya ilk duyuran yer olduk. Dolayısıyla yerel basın yaşamak zorunda. Şükürler olsun ki bir avucun 10 parmağı kadar kalmış olsalar da Türkiye’de bunu tutkuyla yapmaya çalışan bir yerel basın var. ÇORUM HABER’e de nice yıllar diliyorum.”

