Morsümbül köylüleri cemde biraya geldiler

Geçtiğimiz günlerde Morsümbül Köyü Dernek Başkanı Muharrem Çalışkan tarafından organize edilen, Elvan Zorlu, Pamuk Erol, Arap Erol ve Seydi Kaya tarafından kurbanlar hediye edilen Abdal Musa Birlik Cemini Arif Demiral (dede) gerçekleştirirken Zakirliğini ise Fakir İsmet yaptı. Semahların dönüldüğü cem gece geç vakte kadar devam etti.

Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Birol Alanbay, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Morsümbül Köyü Muhtarı Mehmet Semiz ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cemde 4 koç kurban edildi.

Dede Arif Demiral tarafından dualanan kurbanlar Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı İsmail Aykaç tarafından kurban edildiler. Birlik Ceminde dualanmak üzere meydana alınan kurbanlıklar yanında bekleyen kişilerin ellerinde şaha kalktılar.

(Haber Merkezi)