Morina balık yağının Covid-19’a karşı direnç sağladığı düşünülüyor

Norveç yaklaşık 1 yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınından en az etkilenen ülkelerin başında geliyor. ECDC rakamlarına göre Pandemi süresince 1 milyonluk nüfus başına düşen vaka sayısı 5.011, ölüm sayısı ise 54 olan Norveç, bu alanda Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer alıyor.

Norveç’in Covid 19’la mücadele sürecinde gösterdiği bu başarı, bilim insanlarının da ilgisini çekmiş durumda. Norveçlilerin günlük beslenme alışkanlıklarını inceleyen bilim insanları, virüse karşı direnç mekanizması oluşturabilecek besinler üzerine Norveç tarihinin en büyük klinik çalışmalarından birini hayata geçiriyor. Oslo Üniversitesi Hastanesi tarafından 70.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmadan gelen ilk bulgular, Norveç’te kullanımı çok yaygın olan Morina balık yağının içerisindeki Omega 3, A ve D vitaminlerinin bağışıklık sistemlerini güçlendirdiği için Covid 19 virüsüne karşı vücuda direnç sağlıyor olabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın başındaki Oslo Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arne Soraas yaptığı açıklamada, araştırmadan gelen ilk bulguların düzenli Morina Balık Yağı kullanan kişilerin Covid 19’a yakalanma riskinin daha az olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Soraas, “Bunun sebebi başlı başına Morina Balık Yağı kullanımı mı, yoksa balık yağı kullanan kişilerin sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olması mı, bu soruya net bir cevap verebilmek için klinik çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor” dedi.

Norveç Sağlık Bakanlığı Direktör Yardımcısı Espen Rostrup Nakstad, bu çalışmanın Covid-19’la savaşan tüm dünya toplumları için çok önemli sonuçlar ortaya koyacağını ve Covid-19’la mücadele sürecine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Morina Balık Yağı, dünyada Cod Liver Oil olarak da bilinen, doğal ekosistemi Kuzey Atlantik Denizi olan Morina balıklarının karaciğerinden elde edilen bir balık yağı çeşidi. Norveç Devleti, 1932 yılında çocukların sağlıklı gelişimi için okullarda verilmek üzere resmi olarak duyurduğu Oslo Kahvaltısı; süt, ekmek, meyve ve Morina balık yağından oluşmaktaydı. (Haber Merkezi)