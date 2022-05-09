Moral yemeği

Moral yemeğine, Nova Life Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tunç ve ailesi ile tüm yöneticiler katıldı.

Ahmet Tunç, moral motivasyonu ve çalışanlar arasında kaynaşmayı artırma amacına yönelik yemeğin dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, gerek idari birimde, gerekse sahada çalışan arkadaşlarının verimli çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

(Uğur GÖRKEM)

