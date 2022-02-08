Moral kahvaltısında buluştular

Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Barış ile çok sayıda dernek üyesi ve aileleri katıldı.

Dünya Kanser Günü’nde geleneksel hale getirdikleri kahvaltıya katkısı için Belediye’ye teşekkür eden KADER Başkanı Bekir Şahin kahvaltıda yaptığı konuşmada, derneğe verdikleri desteklerden dolayı ayrıca Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Kent Konseyi Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan’a da teşekkür etti.

Çorumlulardan da derneklerine destek olmalarını isteyen Bekir Şahin, “Derneğimizde ne kadar bağış yapılırsa elimizden geldiğince hastalarımıza ve yakınlarına her zaman böyle programlar yaparız. Dernek olarak hastalarımızı ve yakınlarını kültür gezilerine götürdük, dernek olarak hastalarımızın her zaman moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyoruz, herkesin bir kanser hasta ve yakınlarının yüreklerine dokunmasını istiyoruz. Herkesi derneğe bekliyoruz derneğimiz Eşref Hoca Caddesi üzerindedir” diye konuştu.

Programda konuşan Milletvekili Kavuncu, İl Başkanı Ahlatcı ve Belediye Başkanı Aşgın da Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) üyeleriyle Millet Bahçesi Sosyal Tesisi’nde biraraya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yüce Allah’tan tüm hastalara acil şifa dilediler.

Tüm dünyada ve ülkemizdeki en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını ve erken teşhisin kanser tedavisinin başarılı olması için atılan ilk ve en önemli adım olduğunu vurgulayan Kavuncu, Ahlatcı ve Aşgın, ilimizde bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını, ilimizde de yakın zamanda Onkoloji Tanı ve Tedavi Hastanesi’nin hastaların ilimizde tedavi görmeleri bakamından önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini dile getirdiler.

Hastalar da kendilerine özel düzenlenen organizasyondan dolayı memnuniyetini dile getirerek keyifli bir gün geçirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

