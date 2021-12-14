Mollahasan köylüleri sulama göletine kavuştu

Çorum Merkez Mollahasan Köyü’nün arazileri sulu tarıma kavuşuyor.

Merkez Mollahasan Köyü Muhtarı Hulusi Aydaş, kapalı – vanalı sistemle 1000 dönüm araziyi sulayacak olan göletin tamamlandığını, deneme çalışmalarının yapıldığını ve gölete su verildiğini bildirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“ÜRETİMDE ÇEŞİTLİLİK VE KALİTE ARTACAK”

Muhtar Hulusi Aydaş, damlama – yağmurlama sistemi ile köyün arazilerinin sulanacağını, sebze-meyve-tahıl üretiminde verimlilik, kalite ve çeşitliliğin artacağını ifade ederek, “söz verdiğimiz gibi göleti 2021 yılı içerisinde tamamladık. 4600 metre boru hattı döşendi. Göletimiz hizmet vermeye başlıyor. Resmi açılış törenini ise 2022 yılı Mayıs ayında yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Hulusi Aydaş, göletin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) tarafından yaptırıldığını açıkladı.

“11 YILLIK SERÜVEN MUTLU SONLA BİTTİ”

Mollahasan göletinin hizmete sunulması köy halkını sevindirdi. 11 yıllık takip ve girişimler mutlu sonla tamamlandı. Muhtar Aydaş, “2010 yılında dönemin il genel meclis üyesi Ahmet Pehlivan tarafından meclise verilen önergenin kabul görmesiyle Mollahasan Köyü sulama göletinin çalışmalarına başlandı. 2016 yılında etüt proje yapıldı ve 2021 yılında yapımı tamamlandı. Bu süreçte başta milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan’a, Çorum Valisine, İl Özel İdaresi genel sekreterine, önceki dönem il genel meclis üyelerine, şu an görevde bulunan il genel meclis başkan ve üyelerine, yapımcı firma Şahoğlu Şirketi yetkilisi Hasan Güneş’e, firma çalışanlarına, Özel İdare müdür ve mühendislerine ve de en büyük desteğini benden esirgemeyen eşime, aileme sonsuz şükranlarımı sunar, teşekkür ederim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

