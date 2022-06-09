“Moleron’u dünya markası yapacağız”
Çorum’un önde gelen iş insanlarından Karabacak Mobilya ile Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, A Para televizyonunda sunucu Merve Tepe’nin canlı yayın konuğu oldu.
Mobilyada dijitalleşmenin konuşulduğu program yoğun ilgiyle izlendi. 45 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek oluşturduğu ve her geçen gün gücüne güç katan, mobilya sektörüne yeni bir bakış açısı getiren Türkiye’de e-ticaret mobilya markasının güçlü ismi Moleron hakkında bilgiler aktararak, mevcut durumu değerlendiren Çorumlu iş insanı Ali Karabacak, tüm Türkiye’ye ücretsiz kurulum, lojistik ve satış sonrası hizmeti sunduklarını aktardı.
Karabacak, hem dijital, hem de mağaza ortamında müşterinin mobilya ürünlerini inceleyip satın alabileceğini dile getirdi. Günümüzde zamanın son derece önemli olduğunu, bu nedenle de güvenilir markalardan dijital ortamda alışveriş yapmanın büyük faydalar sağlayacağını dile getiren Ali Karabacak, Moleron’un teknolojik yeniliklerle, güven ortamını da sağlayarak müşteri odaklı hizmet sağladığını anlattı.
Moleron’un mobilyaya bakış açısını değiştirdiğine vurgu yapan Karabacak, meslektaşlarına çağrıda bulunarak bir an önce bu oluşumda yerini almalarını tavsiye etti.
Ali Karabacak, Moleron’u dünya markası yapmakta kararlı olduklarının altını çizdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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