Modifiyeli araç tutkunları SMA Hastası Ela Bebek için toplandı

Etkinlik Osmancık Belediyesinin destekleriyle Auto Osmancık Modifiyeli Araç Kulübü tarafından Belediye Hizmet Kampüsü içerisindeki Helikopter Pisti alanında düzenlendi. Etkinliğe Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, MHP İlçe Başkanı Satılmış Karatağ ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe katılan modifiyeli araç tutkunları araçlarıyla gerçekleştirdikleri şovlarla renkli görüntüler oluşturdu. Eski model klasik otomobiller ile model otomobillerin sergilendiği etkinlikte aksesuarlarla donatılmış araçlar arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi.



Auto Osmancık Modifiyeli Araç Kulübü Başkanı Sezer Akıncı etkinliğin tüm gelirinin Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 9 aylık SMA hastası Ela Bebeğin tedavisi için bağışlanacağını söyledi.

Etkinliğin ülke çapında büyük ilgi gördüğünü ve 30 ilden katılım sağlandığını belirten Akıncı “Etkinlikte yarışmalarımız oldu. Güzellik yarışması, basıklık yarışması, hava süspansiyon basıklık yarışması gibi. Birbirinden güzel drift gösterilerimiz oluyor. Bunlardan sağladığımız gelirlerle SMA hastası Ela Bebeğe destekte bulunacağız.” dedi.

Etkinliğe Ankara’dan kulüp olarak katıldıklarını belirten Burak Güney de “Ankara’dan drift için 25 araçla geldik. Burada toplanma amacımız Ela bebek. Başta Osmancık Belediyesi olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Organizasyonda farklı yarışmalarda dereceye girerek başarı elde eden modifiyeli araçlar ilgi çekti.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör Ela Bebek için farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikten dolayı Auto Osmancık Modifiyeli Araç Kulübü Başkanı Sezer Akıncı ve Ankara Araç Kulübü Başkanı Burak Güney’e plaket taktim etti.

(Haber Merkezi)

