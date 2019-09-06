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Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor

Modifiyeli otomobiller 8 Eylül Pazar günü Çorum’da bir araya gelecek.

Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor

Modifiyeli otomobiller 8 Eylül Pazar günü Çorum’da bir araya gelecek.

06 Eylül 2019 Cuma 00:30
Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor

Modifiyeli otomobiller 8 Eylül Pazar günü Çorum’da bir araya gelecek. Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın destek ve katkılarıyla Çorum Honda Kulübü, Çorum Toyota Kulübü, ÇOROFF, Çorum Vosvos Sevenler Kulübü, Çorum Peugeot ve Zorlu Oto Dizaynın ortaklaşa düzenlediği Çorum Modifiyeli Araç Fuarı, bu yıl ilk kez 8 Eylül 2019 Pazar günü 10.00-19.00 saatleri arasında AHL Park önünde gerçekleştirilecek. 25 farklı ilden katılması beklenen özel tasarım modifiyeli araç sahipleri alanda araçlarını sergileyecekler.

Çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceği organizasyonda araçlar güzellik ve basıklık olmak üzere 2 farklı kategoride yarışacak. Etkinlik ile alakalı kısa bir açıklamada bulunan Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştirebilmek ve hayata geçirebilmek için bizlerden desteğini esirgemeyen ve çaba gösteren tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza, il başkanımıza ve milletvekillerimize ayrıyeten teşekkürü bir borç biliyorum. Gençlere olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen bir ortam oluşturdular. Şunu belirtmek isterim ki modifiyeli araç bir tutkudur. Modifiyeli araç tutkunları, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştığı, farklı ortamlarda bir araya gelerek hobi haline getirdikleri, araçlarına verdikleri değeri en üst düzeyde yaşayan bir topluluğu ifade eder. Gerçek tutkunlar ne çevreye zarar verirler, ne yollara ne de vatandaşlarımıza… Bu genç kardeşlerimizle birlikte pazar günü gerçekleştireceğimiz organizasyonda bambaşka araçlarla, birbirinden farklı aksesuarlarla süslenmiş rengârenk araçları sizlerin beğenisine sunacağız. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Çorum halkımızı bu görsel şölene ortak olmaya davet ediyorum. Yaklaşık 25 farklı ilden 600 araçlık bir katılım bekliyoruz. Bunu şehrimiz adına da bir kazanım olduğuna inanıyoruz. Gelin bu organizasyona hep birlikte sahip çıkalım ve Pazar günü AHL Park yanındaki etkinlik alanımızda buluşalım. Buradan basın mensuplarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşmasında da en büyük emek sizlerin. Bu düşüncelerle tüm Modifiyeli araç tutkunlarımızı ve tüm Çorum halkımızı 8 Eylül’de alana bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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