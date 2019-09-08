Modifiye araç tutkunları Çorum’da buluştu

Modifiyeli otomobiller haftasonu Çorum’da bir araya geldi. AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın destek ve katkılarıyla Çorum Honda Kulübü, Çorum Toyota Kulübü, ÇOROFF, Çorum Vosvos Sevenler Kulübü, Çorum Peugeot ve Zorlu Oto Dizaynın ortaklaşa düzenlediği Çorum Modifiyeli Araç Fuarı, dün AHL Park önünde gerçekleştirildi. 25 farklı ilden yüzlerce otomobilin katıldığı fuarda özel tasarım modifiyeli araç sahipleri araçlarını sergiledi.

Çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirildiği organizasyonda araçlar güzellik ve basıklık olmak üzere 2 farklı kategoride yarıştı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, modifiye araçların bir tutku olduğunu ifade ederek, Belediye olarak araç tutkunlarının caddelerde değil pist alanında enerjilerini harcayabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Seçim öncesi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın gençlere pist sözü verdiğini hatırlatan Yağbat bu sözün yerine getirileceğini dile getirdi.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ise düzenledikleri etkinliğe 600 kadar araç katıldığını ifade ederek, katılan tüm modifiye tutkunlarına teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından güzellik alanında dereceye giren araçların sahiplerine ödülleri verildi. Yarışmaya Kayseri’den katılan Alp Topal’ın aracı 3. olurken Kastamonu’dan katılan Cevat Yurdagül’ün aracı ikinci, Sivas’tan katılan Zafer Demirel’in otomobili ise birinci oldu. Yarışmanın jüri özel ödülü ise Çorum’da kovboy olarak tanınan Sefer Karakaş’a verildi.

Ödülleri sahiplerine belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat verdi. Ödül töreninin ardından araç sahipleri çeşitli gösteriler yaptı.(Erkan BAYATLI)