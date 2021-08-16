Modifiye araç fuarına Çorum’dan yoğun ilgi

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen modifiye araç tutkunları Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın evsahipliği yaptığı Amasya Tuning 4. Geleneksel Araç Fuarı’nda buluştu.

Amasya Helvacı Mahallesi'nde düzenlenen ve haftasonu iki gün süren fuar Çorumlu modifiye araç tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

Arabalarını kendi hayal güçlerine göre dizayn eden gençler; etkinlik kapsamında “Desibel, Basık ve En güzel Modifiye Araç” kategorilerinde düzenlenen yarışlara katıldı.

Çeşitli modifiye araçların sergilendiği fuarda en fazla ilgiyi ise drift yapan araçlar çekti.

(Özlem KOŞA)

