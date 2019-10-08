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“Modern bir Cumhuriyet kenti oluşturmalıyız”

CHP Belediye Meclisi Üyesi Didem Tokgöz Semiz, kentlerin medeniyetlerin beşiği olarak isimlendirildiğini belirterek, “Bugün şehrimize baktığımızda çarpık kentleşme; sözde imar planının içerisine sıkıştırılmış distopik yapılar; emmi-dayı ilişkisine dayanan imar planları; ekonomik ve siyasi gücü olanlar tarafından yapılan kaçak inşaatlar ve uygulama usulsüzlüklerini birlikte yaşıyoruz” dedi.

“Modern bir Cumhuriyet kenti oluşturmalıyız”

CHP Belediye Meclisi Üyesi Didem Tokgöz Semiz, kentlerin medeniyetlerin beşiği olarak isimlendirildiğini belirterek, “Bugün şehrimize baktığımızda çarpık kentleşme; sözde imar planının içerisine sıkıştırılmış distopik yapılar; emmi-dayı ilişkisine dayanan imar planları; ekonomik ve siyasi gücü olanlar tarafından yapılan kaçak inşaatlar ve uygulama usulsüzlüklerini birlikte yaşıyoruz” dedi.

08 Ekim 2019 Salı 23:28
“Modern bir Cumhuriyet kenti oluşturmalıyız”

Şehre çizilen vizyonun bu olmaması gerektiğinin altını çizen Semiz, “Dünyanın merkezine hoş geldiniz, Hititlerin başkentine hoş geldiniz gibi içi boş şekilcilikten ibaret bu cümlelerin altını nasıl doldurmayı düşünüyoruz? Tabi ki sadece eleştirip bırakan taraf olmak değil niyetimiz, çözüm önerilerimiz de var” ifadelerini kullandı.

Bu kente tarihsel değerleri ile barışık modern bir cumhuriyet kenti kimliğinin kazandırılması gerektiğini anlatan Semiz, “Katılımcı, demokratik bir ortamda nazım imar planımızı hazırlamalıyız. Şehirde yapılacak her yapının konunun uzmanları tarafından oluşmuş bir estetik komisyon tarafından incelenmesini sağlamalıyız” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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