“Modern bir Cumhuriyet kenti oluşturmalıyız”

Şehre çizilen vizyonun bu olmaması gerektiğinin altını çizen Semiz, “Dünyanın merkezine hoş geldiniz, Hititlerin başkentine hoş geldiniz gibi içi boş şekilcilikten ibaret bu cümlelerin altını nasıl doldurmayı düşünüyoruz? Tabi ki sadece eleştirip bırakan taraf olmak değil niyetimiz, çözüm önerilerimiz de var” ifadelerini kullandı.

Bu kente tarihsel değerleri ile barışık modern bir cumhuriyet kenti kimliğinin kazandırılması gerektiğini anlatan Semiz, “Katılımcı, demokratik bir ortamda nazım imar planımızı hazırlamalıyız. Şehirde yapılacak her yapının konunun uzmanları tarafından oluşmuş bir estetik komisyon tarafından incelenmesini sağlamalıyız” dedi. (Taner ŞİMŞEK)