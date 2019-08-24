Modacı Gülay Keçecioğlu’ndan Çorumlulara 65 hediye gelinlik

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın da kuzeni (halasının kızı) olan modacı Gülay Keçecioğlu, İstanbul’daki Çorumlular için 65 adet gelinlik bağışladı. Kadıköy’deki “Moda İstanbul Gelinlik Tasarım” işyerinin sahibesi Gülay Keçecioğlu, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’na bağışta bulunurken, aynı zamanda Federasyon’un Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini de kabul etti.