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Modacı Gülay Keçecioğlu’ndan Çorumlulara 65 hediye gelinlik

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın da kuzeni (halasının kızı) olan modacı Gülay Keçecioğlu, İstanbul’daki Çorumlular için 65 adet gelinlik bağışladı. Kadıköy’deki “Moda İstanbul Gelinlik Tasarım” işyerinin sahibesi Gülay Keçecioğlu, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’na bağışta bulunurken, aynı zamanda Federasyon’un Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini de kabul etti.

Modacı Gülay Keçecioğlu’ndan Çorumlulara 65 hediye gelinlik

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın da kuzeni (halasının kızı) olan modacı Gülay Keçecioğlu, İstanbul’daki Çorumlular için 65 adet gelinlik bağışladı. Kadıköy’deki “Moda İstanbul Gelinlik Tasarım” işyerinin sahibesi Gülay Keçecioğlu, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’na bağışta bulunurken, aynı zamanda Federasyon’un Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini de kabul etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:19
Modacı Gülay Keçecioğlu’ndan Çorumlulara 65 hediye gelinlik

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Karaman ile birlikte, Gülay Keçecioğlu’nun işyerini ziyaret etti. Gülay Keçecioğlu, İstanbul’da yaşayan hemşehrileri ile dayanışma içinde olmaktan büyük mutluluk duyacağını belirterek, “Sosyal ve kültürel anlamda güzel etkinlikler gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Kuruluşu geçtiğimiz aylarda tamamlanan Federasyon’un merkezinin de Ataşehir’de olduğu bildirildi.

Gülay Keçecioğlu (sağda) Federasyon Kadın Kolları Başkanı Yıldız Karaman ile birlikte…

(Haber Merkezi)

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