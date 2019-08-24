Modacı Gülay Keçecioğlu’ndan Çorumlulara 65 hediye gelinlik

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Karaman ile birlikte, Gülay Keçecioğlu’nun işyerini ziyaret etti. Gülay Keçecioğlu, İstanbul’da yaşayan hemşehrileri ile dayanışma içinde olmaktan büyük mutluluk duyacağını belirterek, “Sosyal ve kültürel anlamda güzel etkinlikler gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.
Kuruluşu geçtiğimiz aylarda tamamlanan Federasyon’un merkezinin de Ataşehir’de olduğu bildirildi.
Gülay Keçecioğlu (sağda) Federasyon Kadın Kolları Başkanı Yıldız Karaman ile birlikte…
(Haber Merkezi)