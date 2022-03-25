Moda Trend Tekstil kadrosunu büyütüyor

Çorum ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamayı hedefleyen Moda Trend Tekstil, iş arayan gençler için önemli bir fırsat sağladı.

Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi 44. Sokak No: 4 / Çorum adresinde faaliyetlerine başlayan firma, usta makinacı, kalite kontrolcü ve diğer alanlarda görev yapabilecek personele iş imkanı sunacak.

Moda Trend Tekstil Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Körüş, Genel Müdür Orhan Fırat, Muhasebe Genel Müdürü Meral Körüş Ilgı ve Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Sarıtaş tarafından yapılan ortak açıklamada; “güler yüzlü, samimi bir ortamda görev yapmak isteyen kişileri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Firmamız çalışma kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde tam kadro halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi. (Haber Merkezi)

