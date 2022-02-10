Moda Fason Tekstil’den bir dizi ziyaret

Firma yöneticileri, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaretler düzenledi.

Moda Fason Tekstil Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Körüş, beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Orhan Fırat, Meral Körüş Ilgı, Muhasebe Müdür Yardımcısı Gözde Odabaş ve Basın Sorumlusu Emrah Sarıtaş ile birlikte İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, yeniden SGK Çorum İl Müdürlüğü’ne atanan Duran Cesur ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Moda Fason Tekstil Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Körüş, şu anda 40 personel ile faaliyetlerini sürdürdüklerini, Mart ayında da Organize Sanayi Bölgesi’ne geçtiklerinde personel sayılarının 200’e çıkacağını söyledi.

Açılışlarını Mart ayı içerisinde gerçekleştireceklerini belirten İsmet Körüş, şu anda De Facto, LWC ve Zara firmaları ile çalıştıklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

