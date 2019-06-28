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Mobilyacılar Odası, İskilip HEM'in faaliyetlerinden rahatsız

İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi Çorum gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar üzerine İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük açıklama yaparak, İskilip Halk Eğitim Merkezinin ilçenin gururu olduğunu, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti.

Mobilyacılar Odası, İskilip HEM'in faaliyetlerinden rahatsız

İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi Çorum gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar üzerine İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük açıklama yaparak, İskilip Halk Eğitim Merkezinin ilçenin gururu olduğunu, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti.

28 Haziran 2019 Cuma 23:42
Mobilyacılar Odası, İskilip HEM'in faaliyetlerinden rahatsız

İskilip Halk Eğitim Merkezi konusunda bir tepki de Mobilyacılar Esnaf Odası’ndan geldi. Mobilyacılar Odası Başkan Vekili Ahmet Çırak yaptığı açıklamada, İskilip Halk Eğitim Merkezi’nin ticaret yapmasını doğru bulmadıklarını, bu konu ile ilgili olarak Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünü ve yetkililerini göreve davet ettiklerini, devletin amaç dışı yapılan ticaretten ödenen vergiye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Ahmet Çırak, İskilip Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya da atıfta bulunarak, İskilip Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezini neden bu kadar sahiplendiklerini anlamadıklarını, İskilip Belediyesi bu işin neresinde diye merak ettiklerini ifade etti.

ÇORUM'DAKİ İŞLETMELER, EKONOMİK ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Çırak, Çorum'da ticarette iç talebin bu kadar düştüğü şu günlerde, esnafın siftah yapmakta bile zorlandığı, üreticilerin yeni siparişler alamadığı ve işletmelerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini, İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin 10 milyon dan fazla ciro yaptıklarını açıklamalarının oldukça düşündürücü olduğunu kaydetti.

Çırak, kendilerinin sektör temsilcileri olarak bardağın hep dolu tarafını görerek düşünerek çalıştıklarını ancak mobilya sektörünün gelişmesi için gece gündüz demeden mücadele vermelerine rağmen tavırları ve isteklerinin net olduğunu, Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi eğitim faaliyetini yapmaya devam etmesini istediklerini, fakat ticaret yapmaması gerektiğini düşündüklerini anlattı. (Haber Merkezi)

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