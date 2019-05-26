Mobilya ve marangoz esnafı iftarda buluştu

Çorum Mobilyacılar Odası ve Çorum Marangozlar Odası’nın birlikte organize ettiği iftar yemeğine Çorum eski milletvekili Adnan Türkoğlu, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, ARMASAD Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli, il ve ilçelerden esnaf odalarının başkan ve yöneticileri, mobilyacı ve marangoz esnafı katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, “Geleneksel hale getirdiğimiz mobilyacılar odasının iftar programını her yıl düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılda Marangozlar Odamız ile birlikte bu programı organize ettik. Bizim davetimizi kırmayıp buraya gelerek bizleri onure eden davetlilerimize, mobilyacı ve marangoz esnafımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz inşallah hiç bozulmayacaktır'' dedi.

Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ ise; ‘’Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızı bu yılda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan vesilesiyle esnafımız ile biraraya geliyor bu maneviyatı birlikte yaşıyoruz. Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

(Volkan SINAYUÇ)