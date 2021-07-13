“Mobilya üretiminde hammadde sıkıntısı var”

Başta Çorum olmak üzere ülkedeki tüm mobilya üreticilerinin önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Yıldıran, mobilya üretiminin ana hammaddelerinden başta sunta, suntalam, MDF olmak üzere diğer hammaddelerden cam, ayna, sünger ve ambalaj ürünlerinde tedarik sıkıntısı yaşandığını söyledi. Bu durumun 2020 Ekim ayından beri artarak devam ettiğini kaydeden Yıldıran, “Mobilya hammaddelerine son yıllarda yüzde 100’den fazla zam gelmiş olmasına rağmen zamlı fiyatlarla dahi hammadde temin edilemiyor. Hammadde bulunamadığından dolayı şu anda mobilyacılar siparişlere karşılık veremiyorlar. Hammaddedeki belirsizlik sebebiyle maliyet ve teslim süresi hesabı yapamayan mobilyacılar daha önceden almış oldukları siparişlerle ilgili büyük mağduriyet yaşıyorlar. Hammadde sıkıntısının bu şekilde devam etmesi durumunda yılsonuna kadar mobilya üretiminde çok ciddi bir düşüş ve bu düşüşle birlikte mobilya fiyatlarında fahiş bir artış meydana gelecek” dedi. (Haber Merkezi)

