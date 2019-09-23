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“Mobilya sektörü geleceğin sektörü olacak”

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat Erdal, mobilya sektörünün inanılmaz bir yenilenme ve modernleşme dönemine girdiğini belirterek, bu dönemin sektörün geleceği açısından önemli bir dönem olduğunu düşündüklerini kaydetti.

“Mobilya sektörü geleceğin sektörü olacak”

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat Erdal, mobilya sektörünün inanılmaz bir yenilenme ve modernleşme dönemine girdiğini belirterek, bu dönemin sektörün geleceği açısından önemli bir dönem olduğunu düşündüklerini kaydetti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 22:25
“Mobilya sektörü geleceğin sektörü olacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından son açıklanan kentsel dönüşüm eylem planının mobilya sektörüne büyük katkı sağlayacağını tahmin ettiklerini belirten Murat Erdal, meslek sahibi olmak isteyen gençlerin mobilya sektörüne giriş yapmalarını ve bu alanda kendilerine iş imkanı yaratmalarını tavsiye ettiklerini çünkü bu sektörün geleceğin sektörü olacağını ifade etti.

Murat Erdal, “Sektör temsilcileri olarak, Çorumlu hemşehrilerimizden her türlü mobilya ihtiyaçlarını karşılarken özellikle bu şehirde faaliyet gösteren işletmeleri tercih etmelerini istiyoruz. Yerli üreticinin ve esnafın güçlü olması istihdamın artmasına katkı sağlamakla birlikte, işsizliğin azalmasında en büyük etken olmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)

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