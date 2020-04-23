Mobil Süt toplama ünitesi kuruluyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından ilan edilen “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm” mali destek programına ‘Mobil Süt Toplama ve Depolama Ünitesi Projesi’ ile başvuran Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde projenin hayata geçirilmesi ile önemli bir eksiklik giderilecek. Proje kapsamında alınan Mobil Süt Toplama Merkezleri’nin teslimi gerçekleştirildi.

Proje hakkında bilgi veren Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin desteğiyle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına verilen proje kapsamında 10 adet Mobil Süt Alım Merkezi’nin Birliğe teslim edildiğini belirterek, “OKA’dan hibe olarak alınan Mobil Süt Alım Merkezleri 10 köy ve en az 200 süt üreten işletmeye hizmet edecektir. Projemiz kırsalda alt yapı sorunu çeken ve ulaşım problemi nedeniyle sütü alınamayan köylerimize büyük katkı sağlayacak ve ilimizin süt üretimini artıracaktır. Projede emeği geçen başta Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, OKA Genel Sekterimize ve çalışanlarına tüm üreticimiz adına teşekkür ediyoruz. Mobil Süt Alım Merkezleri ülkemize, ilimize ve üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)