Mobil mamografi cihazı teşekkürü
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Selim Güloğlu, Çorum Belediyesi’nin de katkılarıyla kente kazandırılan “mobil mamografi cihazı” için Meclis’e teşekkür etti.
Güloğlu, “Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle başta şehit annelerimizin ve bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyoruz. Gündem maddelerinde bulunan mobil mamografi cihazı teminine meclisimizin de katkıda bulunması mutluluk vericidir” dedi.
Kadın sağlığının en önemli ve en tehlikeli hastalıklarından birine küçükte olsa katkıda bulunma fırsatının önemli olduğunu kaydeden Güloğlu, “Bu mobil cihaz temini, belki de bu özel günün, en anlamlı ve en güzel hediyesidir. Bu konuda belediyemize ve vesile olanlara teşekkür ederiz. Bu tür hizmetleri çoğaltmalıyız ki, belediyecilik sadece yol-kanal yapmak değildir. Bu konuda bundan sonra gelecek projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)
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