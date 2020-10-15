İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mobil EBA Destek Aracı ile birlikte Konaklı ve il merkezinin uzak köylerinden Hankozlusu Köyü’nü ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Sarı, Mobil EBA destek noktasındaki öğrencileri ziyaret ederek, yürütülen online dersler hakkında bilgi alarak, öğrencilere iyi çalışmalar da diledi.

EBA mobil destek aracında uzaktan eğitime ulaşma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ihtiyacı olan teknolojik altyapının bulunduğunu söyleyerek ilimizin dezavantajlı bölgelerindeki EBA’ya giriş imkanı olmayan öğrencilere hizmet verdiğini belirten Sarı; “Öğrencilerimiz, bu aracımızın sayesinde rahatlıkla ve herhangi bir sorun yaşamadan uzaktan eğitime katılabiliyorlar. Aracın teknik altyapısı da ona göre dizayn edildi. Mobil EBA destek aracı hafta içi beş gün boyunca internet sıkıntısı olan köylerimize giderek, öğrencilerimizin kullanımında olacaktır. Pandemi dolayısıyla hepimiz için çok yeni bir tecrübe olan 'Yeni Normal' dediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Devletimizin sağladığı fiziksel ve teknolojik olanaklarla, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlerde tüm öğrencilerimizin eğitimden yoksun kalmamaları için var gücümüzle çalışıyoruz “ dedi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek, “Eğitimde desteklerini esirgemeyen, emeği geçen herkese minnettarız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)