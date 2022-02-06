MKE’den Sungurlu’ya atölye ile laboratuvar

Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş arasında yapılan protokol uyarınca okula içerisinde bilgisayarlar, montaj masası, duvar seti, üç boyutlu yazıcı, elektrik, elektronik ve robot ekipmanları bulunan “Robotik ve Kodlama Atölyesi” ile makine teknolojisi alanına “CNC Simülasyon ve Hidrolik Pnömatik Laboratuvarı” kuruldu.

Okulu ziyaret ederek hem atölye hem de laboratuvarı inceleyen Milli Eğitim Müdürü Kodek, okul idaresinden makinaların kullanımı ve öğrencilere olan katkısı hakkında bilgi aldı. Kodek öncelikle bu projenin hayata geçmesine öncülük eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Makine Kimya Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere ve Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş Genel Müdürü Yasin Akdere'ye ise teşekkürlerini sundu.

Ziyaret sonunda bir açıklama yapan Kodek; “Ekonomik, sosyal, kültürel, her alandaki kalkınma hamlelerimizde, insan unsurunun önemi yadsınamaz derecede büyüktür. Üstün bilgi çağını yaşadığımız günümüzde iyice anlamalıyız ki, insana yapılan yatırım, yatırımların en önemlisi, en hayırlısı ve en verimlisidir. Bu okulumuzdaki yatırım hem maddi hem de manevi boyutta önem arz etmekte. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz hiç şüphesiz ülkemizin nitelikli iş gücüne en büyük katkıyı vereceklerdir. Bu atölyeler öğrencilerimizin kendilerini geliştirmesine çok büyük imkanlar sunacaktır. Tekrardan bu yatırımların okulumuza ulaşmasında katkısı bulunan herkese kurumum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

