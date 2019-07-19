Miyanesultan köylüleri şenlikte bir araya geldi

Köy dışında ikamet eden Miyanesultanlılar, beraberlik ve kaynaşma içerisinde güzel bir gün geçirdiler. Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen şenliğe köy dışında yaşayan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı ve birçok köy sakininin katıldığı şenlik özelikle yıllardır doğduğu bu topraklardan çeşitli nedenlerle uzak kalmış köylülerin bir araya gelmelerine vesile oldu.

“GELENEKSEL HALE GELECEK”

Miyanesultan Köyü Muhtarı Turgut Şimşek bu organizasyonu her sene geleneksel hale getireceklerini söyledi. Şimşek, “Birçok köy sakini yıllardır görüşemediği köylüleriyle hasret giderme imkânı buldu. Toplu olarak öğle namazının kılınmasından sonra yenilen öğle yemeğinin ardından şenliğimiz gün boyu devam etti. Bu şenlikteki amacımız özellikle gençlerimiz artık kendi köylüsünü tanıyamaz hale gelmişti. Biz istiyoruz ki tüm gençlerimiz birbirini tanısınlar, kaynaşsınlar. Bizim davetimize icabet eden tüm köy sakinlerimize ve bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan arkadaşlarımıza, büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu şenliğimizi geleneksel hale getirerek tüm köylülerimizle yılda birde olsa bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)