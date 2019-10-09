Mitsubishi Electric’ten Hitit’e laboratuar

Mitsubishi Electric, kurduğu İleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC), Operatör Panel ve Invertör Eğitimi laboratuarı ile geniş alana yayılmış fabrikalarda üretimin bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla tek bir merkezden kontrol ve izlenmesine olanak sağlayan sistem ve yazılım ürünlerini mühendislik öğrencilerinin hizmetine sundu.

Dünyanın en büyük teknoloji kuruluşlarından biri olan Mitsubishi Electric firmasının, Çorum'daki iş birlikçileri aracılığıyla üniversite iletişime geçtiğini ifade eden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık, firmanın Hitit Üniversitesi’nde laboratuvar kurma teklifinde bulunduğunu ve bunun üzerine Mitsubishi Electric heyetinin geçtiğimiz aylarda Üniversitemize gelerek incelemeler yaptığını söyledi.



Yapılan incelemeler sonunda fakültede laboratuvar kurulmasına karar verildiğini dile getiren Doç. Dr.Işık, “Firma, öğrencilerimizin eğitiminde kullanılmak üzere 5 adet inverter (alternatif akım motor hız kontrol cihazı), programlanabilir mantık denetleyicisi cihaz olan PLC ve Servo motor kontrol sistemleri ürünlerini laboratuvarımıza hibe etti” diye konuştu.

Laboratuvara hibe edilen söz konusu ürünler sayesinde öğrencilerin pratik kabiliyetlerini artırma imkanına sahip olduklarını vurgulayan Doç. Dr. Işık, “Bu sistemler fabrikaların, makinalarının çalıştırılmasında kullanılıyor. Çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan makinaların çalışma düzenlerini belirleyen bu sistemler, hem yazılımsal hem de donanımsal olarak üretiliyor. Biz burada bu sistemler sayesinde hem donanımsal hem de yazılımsal eğitim planlıyoruz” dedi.

Sanayicilerin eğitim talebide karşılanacak

Laboratuvarda sadece öğrencilere değil Çorum’da ve bölgede faaliyet gösteren sanayicilere de hizmet verebileceklerini açıklayan Işık, laboratuvarın aynı zamanda Mitsubishi Electric firmasının Orta Karadeniz Bölgesi Eğitim üssü olarak görev yapacağını ifade etti.

Söz konusu sistemlerin sanayici açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Doç. Dr. Işık, “Bu laboratuvarın açılmasıyla birlikte eğitim almak için bize başvuran sanayicilerimiz oldu. İlk etapta 15 kişiye bu sistemlerle ilgili eğitim programı planlandı. Bu eğitimler, sanayicilerimizin üretim potansiyelini artıracak, daha fazla kar elde etmelerini sağlayacak. Biz de sanayicimizin bu potansiyeli arttırmasına destek vermek amacıyla bu tür eğitim programlarını düzenli olarak gerçekleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Laboratuarın açılış kurdelesini, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan kesti.