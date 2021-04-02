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Mitat Ayar vefat etti

Güncel 02.04.2021, 20:53 02.04.2021, 21:54
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Mitat Ayar vefat etti

Çorum’un Mecitözü İlçesi Sorkoğlan Köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden Mitat Ayar (55), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayata veda etti.

İsmet Ayar’ın oğlu, evli ve 2 çocuk babası Mitat Ayar’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi İzmir’de Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Çorum’a gönderildi.

Mitat Ayar’ın cenazesi Mecitözü – Sorkoğlan Köyü’nde törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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