Miss Seliz’e ‘Karadeniz Gelinlik Firması’ ödülü

75 ayrı kategoride ödülün verildiği geceye iş, sanat, cemiyet dünyası ve basın yoğun ilgi gösterdi. Gecede Çorum’un abiye ve gelinlikte öncü firmalarından Miss Seliz & BELLA, Yılın Karadeniz Gelinlik Firması Ödülüne layık görüldü.

Miss Seliz & BELLA Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Suat Bozer, şirket ortakları Seliz Bozer, Fatma Bozer Ünal ve Yasemin Şimşek’in hazır bulunduğu gecede Bozer ailesi ayrıca TMA Medya Ajans olarak yapılan medya çalışmaları ile Yılın En İyi Tasarım Ödülünü de Seyhan Yücel markasına kazandırmanın gururunu yaşadılar.

Miss Seliz & BELLA Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Suat Bozer, Gelin Damat Dergisi tarafından Yılın Karadeniz Gelinlik Firması Ödülüne layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu ödül gecesi bizim için çok onur ve gurur verici bir gece” dedi. (Haber Merkezi)