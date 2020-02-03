Mislerovacıklılardan Abdal Musa Birlik Cemi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemeci’nde Dede Arif Demiral önderliğinde yapılan ceme ilgi ve katılım oldukça yüksek düzeyde oldu.

Mislerovacığı Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ve üyelerin katkılarıyla düzenlenen cemde Âşıklar Hüseyin Çakmak ve Müslüm Koygun da deyiş ve duaz-ı imamlarıyla birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Köy halkının ve Çorum’dan bazı konukların bir araya geldiği cemde lokmalar dağıtıldı.

Cem sırasında katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Arif Dede, tüm Alevileri yol ve erkanlarına sahip çıkmaya, Aleviliği doğru kaynaklardan en iyi şekilde öğrenmeye ve genç nesle aktarmaya davet etti.

Alevilerin her zaman devletine, milletine, vatanına sahip çıkan, kardeşliğe, dostluğa, paylaşımcılığa önem veren kişiler olduğunun altını çizen Demiral, bu ülkede yaşayan herkesin bir ve beraber olması gerektiğini vurguladı.

Dede Arif Demiral, ayrıca cemin amaçları, niçin ve nasıl yapıldığı, izlenen yol ve usul hakkında da bilgiler paylaştı.

Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler, yoğun çaba saffetti.

(Mehmet DALAR)