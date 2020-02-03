Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
hafif yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119243
ALTIN
303.381
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7755
EURO
6.6174

Mislerovacıklılardan Abdal Musa Birlik Cemi

Çorum Merkez Mislerovacığı köylüleri, Abdal Musa Birlik Cemi düzenlendi.

Mislerovacıklılardan Abdal Musa Birlik Cemi

Çorum Merkez Mislerovacığı köylüleri, Abdal Musa Birlik Cemi düzenlendi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 23:33
Mislerovacıklılardan Abdal Musa Birlik Cemi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemeci’nde Dede Arif Demiral önderliğinde yapılan ceme ilgi ve katılım oldukça yüksek düzeyde oldu.

Mislerovacığı Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ve üyelerin katkılarıyla düzenlenen cemde Âşıklar Hüseyin Çakmak ve Müslüm Koygun da deyiş ve duaz-ı imamlarıyla birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Köy halkının ve Çorum’dan bazı konukların bir araya geldiği cemde lokmalar dağıtıldı.

Cem sırasında katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Arif Dede, tüm Alevileri yol ve erkanlarına sahip çıkmaya, Aleviliği doğru kaynaklardan en iyi şekilde öğrenmeye ve genç nesle aktarmaya davet etti.

Alevilerin her zaman devletine, milletine, vatanına sahip çıkan, kardeşliğe, dostluğa, paylaşımcılığa önem veren kişiler olduğunun altını çizen Demiral, bu ülkede yaşayan herkesin bir ve beraber olması gerektiğini vurguladı.

Dede Arif Demiral, ayrıca cemin amaçları, niçin ve nasıl yapıldığı, izlenen yol ve usul hakkında da bilgiler paylaştı.

Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler, yoğun çaba saffetti.

(Mehmet DALAR)

İlgili Haberler
Çorum’da yaşanan müthiş bir dolandırıcılık hikayesi
Çorum’da yaşanan müthiş bir dolandırıcılık hikayesi
Amatör balıkçılara uyarı
Amatör balıkçılara uyarı
Bakan Yardımcısı Demircan, Arasta ve Velipaşa Hanı’nı inceledi
Bakan Yardımcısı Demircan, Arasta ve Velipaşa Hanı’nı inceledi
Ceylan ve Aşgın’dan Milönü esnafı ziyareti
Ceylan ve Aşgın’dan Milönü esnafı ziyareti
Çorum’un ihracatı 2019’da % 107.8 arttı
Çorum’un ihracatı 2019’da % 107.8 arttı
“Çorum Kalesi’ni Türkiye tanıyacak”
“Çorum Kalesi’ni Türkiye tanıyacak”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim