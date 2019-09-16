Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101947
ALTIN
276.042
DOLAR
5.7276
STERLİN
7.1022
EURO
6.3060

Mislerovacıklılar aşurede buluştu

Çorum merkeze bağlı Mislerovacığı köylüleri, Muharrem ayı nedeniyle matem aşuresinde bir araya geldi.

Mislerovacıklılar aşurede buluştu

Çorum merkeze bağlı Mislerovacığı köylüleri, Muharrem ayı nedeniyle matem aşuresinde bir araya geldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:50
Mislerovacıklılar aşurede buluştu

Emek Caddesi’nde bulunan Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde düzenlenen “Matem Ayı Aşuresi” ikramına Mislerovacıklıların katılımı yoğun olurken, bazı oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Mislerovacığı Köyü Derneği Başkanı Kenan Uğurcan, “Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, Muharrem ayı orucumuzun bitiminde Matem Ayı Aşuresi ile hem köylülerimizin birlikteliğini sağladık, hem de inancımızın gereksinimini yerine getirdik. Bu tür olayların vesilesi ile birlikteliğimizin ne kadar önem taşıdığını bir kez daha tazelemiş olduk” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Avrupa'ya düzensiz göçleri Türkiye önlüyor
Avrupa'ya düzensiz göçleri Türkiye önlüyor
Hız denetimlerinde iki günde 22 bin ihlal tespit edildi
Hız denetimlerinde iki günde 22 bin ihlal tespit edildi
Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi yapıldı
Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi yapıldı
Motorine zam!
Motorine zam!
Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı
Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı
8 ayda yollarda 271 bin trafik kazası yaşandı, bin 644 kişi öldü
8 ayda yollarda 271 bin trafik kazası yaşandı, bin 644 kişi öldü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim