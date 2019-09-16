Mislerovacıklılar aşurede buluştu

Emek Caddesi’nde bulunan Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde düzenlenen “Matem Ayı Aşuresi” ikramına Mislerovacıklıların katılımı yoğun olurken, bazı oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Mislerovacığı Köyü Derneği Başkanı Kenan Uğurcan, “Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, Muharrem ayı orucumuzun bitiminde Matem Ayı Aşuresi ile hem köylülerimizin birlikteliğini sağladık, hem de inancımızın gereksinimini yerine getirdik. Bu tür olayların vesilesi ile birlikteliğimizin ne kadar önem taşıdığını bir kez daha tazelemiş olduk” dedi.

(Haber Merkezi)