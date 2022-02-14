Mislerovacığı’na hırsızlar dadandı

Mislerovacığı Köyü'nde 9 ayrı eve giren hırsızlar, aradıkları parayı bulmak için evleri altını üstüne getirdiler. Hırsızlar, sadece Mehmet Karatepe'nin evinde buldukları parayı alarak kayıplara karıştılar. Diğer 8 evde para bulmak için evlerin her tarafını talan eden hırsızlar, buldukları paranın haricinde hiç bir eşyayı almadıkları gözlendi.

İlk defa köylerinde böyle bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarını dile getiren köy halkı, hırsızların sadece evlerine para için girdiklerini, hiç bir eşyaya dokunmadıklarını dile getirdiler.



(Haber Merkezi)

