“Mislerovacığı yolu gelecek yıl yapılacak”

Köy sakinlerinden Arap Nalbant ve Hüseyin Gül ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Muhtar M.Ali Balkız, yolun özellikle kum ocaklarının kamyonları yüzünden bozulduğuna dikkat çekerek, “Yol sorunumuzun önümüzdeki yıl çözümleneceğine inanıyorum” dedi. (Haber Merkezi)

