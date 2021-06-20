“Mislerovacığı yolu gelecek yıl yapılacak”
Merkeze bağlı Mislerovacığı Köyü Muhtarı M.Ali Balkız, bozulan 5 kilometrelik köy yolunun önümüzdeki yıl asfaltlanması için Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak’tan söz aldıklarını söyledi.
Güncel 20.06.2021, 20:22
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Köy sakinlerinden Arap Nalbant ve Hüseyin Gül ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Muhtar M.Ali Balkız, yolun özellikle kum ocaklarının kamyonları yüzünden bozulduğuna dikkat çekerek, “Yol sorunumuzun önümüzdeki yıl çözümleneceğine inanıyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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