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Misafirhaneye mobilya ihalesi

Çorum Belediyesi kent dışından gelecek hasta yakınlarının konaklama sorununu çözmek adına Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında hayata geçirdiği Refakatçi Misafirhanesi’nin tefrişatı için de harekete geçti.

Güncel 27.11.2020, 19:18
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Misafirhaneye mobilya ihalesi

Bu kapsamda Refakatçi Misafirhanesi’nin 20 kalem mobilyaları için ihale düzenlendi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklifleri incelendi. Buna göre yaklaşık maliyeti 321 bin 308 TL olan ihaleye Karen Dayanıklı Tüketim Malları firması ile Muttalip Şahin katıldı. Karen tarafından 278 bin 200 TL’lik teklif sunulurken, Muttalip Şahin de birim fiyat teklif mektubuna teklifini yazı ve rakamla yazmaması nedeniyle ihale dışı kaldı.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmalara sonucun resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.

(Haber Merkezi)

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