Misafir öğrenciler Çorum’dan mutlu ayrıldı

Çorum Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen veda etkinliğine Çorum Belediyesi de destek verdi. Okul bahçesinde düzenlenen programda Çorum Belediyesi mehteran ekibi gösteri sunarken, Çorum Belediyesi mobil ikram aracı ile öğrencilere ve davetlilere ikramlarda bulunuldu. Veda etkinliğine okul idarecileri ve velilerle birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’la eşi Feyza Aşgın da katıldı.

İspanya, Romanya, Polonya ve Yunanistan’dan öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı program sonunda davetlilere gözleme ikram edildi. Yemek sırasında konuk öğrenciler müzik dinletisi sundu.

Bahçelevler Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Esen Demirbaş, 5 ülkenin ortak yürüttüğü projeye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Demirbaş, “Bu projeyle ilgili yaptığımız etkinliklerde bize destek veren Çorum Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

