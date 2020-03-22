Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85796
ALTIN
315.616
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6199
EURO
6.9986

“Miraç, millet olarak kenetlendiğimiz gecedir”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Miraç Kandili” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

“Miraç, millet olarak kenetlendiğimiz gecedir”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Miraç Kandili” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

22 Mart 2020 Pazar 17:36
“Miraç, millet olarak kenetlendiğimiz gecedir”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı mesajında Miraç Kandiline kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını kaydederek, “Miraç, yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan kutlu bir yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuktur. Allah'ın rahmetine, kudretine ve azametine görkemli bir şahitlik, varlığın anlamına ve özüne yapılan samimi bir yolculuktur” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Miraç ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Kandiller bu düşünce ve gücü pekiştiren, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemek adına millet olarak kenetlendiğimiz gecelerdir. Unutmayalım ki, inanç, ahlak ve maneviyatımız ile ülkemizin en zor zamanlarında yanında olduk ve yine şuan ülkemizi tehdit eden Yeni Tip COVİD-19 salgınına karşı da aynı azim ve kararlılıkla devletimizin ve milletimizin yanında desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorumlu vatandaşlarımız olmak üzere tüm İslâm Aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bakan Kurum açıkladı: "Kira alınmayacak"
Bakan Kurum açıkladı: "Kira alınmayacak"
Angela Merkel kendini karantinaya aldı!
Angela Merkel kendini karantinaya aldı!
Bakan Koca:' 9 yeni vefatımız var. Toplam vaka sayımız 1236'
Bakan Koca:' 9 yeni vefatımız var. Toplam vaka sayımız 1236'
“İbretlik hikâyeler”
“İbretlik hikâyeler”
Down sendromlu gence destek
Down sendromlu gence destek
Hamza Kaçar annesini kaybetti
Hamza Kaçar annesini kaybetti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim